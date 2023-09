Nos encanta los momentos de Jana y Manuel. Son nuestro amor imposible de La Promesa, pero es eso, un amor que nunca podrán vivir. Manuel ya tomó la decisión de seguir su vida al lado de Jimena, una determinación que nos partió completamente el corazón. Pero Jana se merece ser feliz sin el heredero de los Luján, y parece que, desde la llegada del doctor al Palacio, ha encontrado a esa persona que le ha devuelto la sonrisa: Abel.

La emoción después de recuperar al bebé de Pía hizo que los dos se fundieran en un bonito beso del que Manuel fue testigo. Pero. ¿qué pasará ahora con Jana y Abel? ¿Cómo se siente Manuel? ¡Te lo contamos!

En cambio, Jana tiene la cabeza en otro hombre . Jana le ha confesado a María Fernández que no quiere que Manuel se sienta mal, pues sabe que no nunca van a poder estar juntos. Es entonces cuando su amiga le pregunta si está ennoviando con el médico y la doncella de rizos dorados responde algo que no esperábamos: "No, pero si es cierto que me gustaría que pasara algo con él. No sé, me gustaría enamorarme. Pero yo creo que esas cosas solo suceden una vez en la vida", aunque claro, por soñar no se pierde nada.

Desde que Manuel fuera testigo del beso de Jana y Abel, no ha parado de pensar en ese momento en el que se dio cuenta que el amor de su vida estaba un poco más lejos de él. Tanto que el próximo marqués de Luján se ha atrevido a hablar de esa posible relación. "Abel y tú, cada vez os lleváis mejor", le pregunta a Jana, a lo que la doncella responde si está celoso el señor. "Un poco sí, la verdad", contesta un Manuel al que por primera vez vemos sufrir estos celos. "Cuando salí del convento, me pareció ver que tú y él os besasteis. Da igual lo que hicierais, no es asunto mío", dice antes de salir corriendo.

Jana habla con Abel ¡y siente lo mismo!

Harta de las dudas tras el beso del otro día, Jana se lanza a hablar con Abel de lo sucedido en la salida del convento. El doctor ya le había confesado que al principio no le cayó en gracia, pero ahora no es así: "Te me has ido metiendo dentro, muy dentro. Jana siento algo muy fuerte por ti y quiero saber si tú también sientes lo mismo". Ahora le ha tocado a ella dar el paso y contestar a su pregunta: "Yo contigo estoy a gusto. De hecho, siento como si fueras mi alma gemela. Pero luego me pongo a pensarlo y apenas nos conocemos. Hace unas semanas no sabíamos el uno del otro, y empezamos fatal".

Abel cree que Jana está pensando mucho las cosas, y que deja hablar más a su cabeza. En cambio, él sí muestra lo que dice su corazón: "Ese corazón se acelera al verte. No sé si a ti te pasa lo mismo". La pobre doncella no sabe si es exactamente eso, o se acelera toda ella, pero sí que le dice que no le podía ni ver, pero que ahora podría decir que siente algo por él. "Algo bonito", le termina diciendo con las manos entrelazadas.