Aunque la relación de Abel y Jana no empezó de la mejor manera, poco a poco, han conseguido acercar posturas y hacerse muy amigos. ¿O más que eso? Junto a Manuel, han logrado colarse en el convento de Villalquino y rescatar al bebé de Pía. Estaban tan ilusionados por haber recuperado al hijo que… ¡el doctor y la doncella se han besado! Pero eso no es lo único: ¡Manuel ha sido testigo de ello! Te contamos cómo ha sucedido todo.

Los celos de Manuel

Abel y Jana se conocieron de forma accidental. Ella iba de camino a ‘La Promesa’ cuando, de repente, un sidecar que pasaba por la carretera casi la atropella. El conductor era Abel. Debido a este encontronazo, su relación no empezó de la mejor manera. Manuel insistía a los dos para que se dieran una oportunidad y se hicieran amigos. ¿Cómo empezaron a conocerse mejor? Gracias al cuidado de Ramona. Abel decidió ayudar a la doncella y, desde ese momento, se han hecho prácticamente inseparables. También trabajaron juntos en el parto de doña Pía.

Manuel se estaba dando cuenta de la relación especial que estaba naciendo entre ellos, lo que le hizo abrir los ojos y recapacitar sobre la decisión que tomó. El heredero lo tiene claro, y así se lo confesó a Martina cuando su prima necesitaba consejo sobre su futuro: "No sabes lo profundamente arrepentido que estoy de la decisión que tomé. Sé que no estoy enamorado de Jimena y eso hace que todo en mi matrimonio sea un poco más difícil".



Su cabeza empezó a pensar continuamente en cómo habría sido su vida con Jana. Tanto que, incluso, lo habló con ella: "¿Alguna vez te has llegado a imaginar cómo habría sido nuestra vida si hubiéramos llegado a estar juntos?" Tanto el heredero como la doncella se transportaron a un mundo paralelo en el que solo existían ellos dos. ¡Pero la realidad es otra!

Su matrimonio con Jimena va de mal en peor. No consigue sacarse a Jana de la cabeza, ni siquiera con Jimena en la cama. ¡La confundió con la doncella! A pesar de todo, Manuel sigue pensando que no puede cambiar las decisiones que ha tomado y que han marcado su vida: Se ha casado con Jimena, van a tener un hijo y es el heredero del marquesado. ¡Lo que no se esperaba era lo que iba a ver!