La Promesa - Manuel confunde a Jimena con Jana en la cama

La historia de amor de Manuel y Jana se apagó con la boda del heredero de los Luján con Jimena, la hija de los Duques de los Infantes. A pesar de ello, todos sabemos que ninguno ha olvidado aquellos románticos momentos que vivieron juntos. Ahora, parece que Manuel tiene cada vez más presentes esos fugaces encuentros. No ha podido sacarse a la doncella de la cabeza, ¡ni en sus encuentros más íntimos con Jimena! Te contamos cómo ha sido este momento.

Arrepentido de su boda con Jimena

La vida de Manuel dio un giro de 180 grados tras contraer matrimonio con Jimena. Desde ese momento, el heredero renunció a sus sueños y se volcó en cuidar a su esposa embarazada. Lo que él no sabe es que ese embarazo es una invención de Jimena en un intento por conseguir que esté a su lado en todo momento. La hija de los Duques de los Infantes no puede ocultar la realidad mucho más tiempo. Por lo tanto, propuso a Manuel irse a vivir a Madrid. Esta idea no le convenció y, nada más escuchar a su esposa, le vinieron a la cabeza todos los recuerdos con Jana. ¿Alejarse de ella y no volver a verla? No podría soportarlo.

Manuel decidió sincerarse con su prima Martina confesando que estaba muy arrepentido de la decisión que tomó respecto a su matrimonio: “No estoy enamorado de Jimena y eso hace que todo sea un poco más difícil". No solo se mostró compungido por ello, sino que siguió abriendo su corazón: "Lo peor de todo esto es que yo sí sé lo que es el amor, porque ya he estado enamorado de otra persona”. Obviamente, no le reveló el nombre de la persona a la que ama, pero todos sabemos que es Jana.