La promesa | Episodio 189 - Serie online en RTVE.es

Programas no recomendados para menores de 12 años (NR12)

Tal y como quedó con su madre, Jimena va a aprovechar la ausencia de toda la familia para fingir el malogro de su embarazo y terminar por fin con el embuste. Pero una metedura de pata hará que sus planes salten por los aires y que Manuel decida cancelar su asistencia a la garden party de su majestad. Desde que rescataron en el convento al hijo de Pía, Manuel no ha dejado de rumiar el beso que vio darse a Jana y Abel. La doncella dará las explicaciones pertinentes, aunque lamentablemente no conseguirán cerrar la herida del heredero de La Promesa. Sangrante se vuelve la relación entre Cruz y Margarita, cuyos enfrentamientos no cesan. Tanta tensión acabará pagándola Pía, cada vez más desbordada. Tanto que Rómulo tendrá que hacer ver a su compañera lo delicado de su situación. Teresa es interrogada una vez más por la información que dio sobre el paradero del niño en el convento de Villalquino... Es obvio que oculta algo, pero ¿por qué?