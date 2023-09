El diumenge 24 de setembre l'actriu i humorista Sílvia Abril torna a agafar la seva bicicleta per conèixer diferents pobles i ciutats de Catalunya i trobar els seus plats tradicionals més representatius per evitar que es perdin. El segon capítol de la tercera temporada de 'La Recepta Perduda', dedicat a les faves ofegades, s'emet a les 14:30 h a La 2 de RTVE Catalunya i a rtveplay.cat. Si no pots veure el programa a aquella hora, no et preocupis perquè el podràs recuperar a la nostra web.

Segon capítol: Faves ofegades a l'Anoia Les faves ofegades són una recepta tradicional catalana que forma part de la cuina d’aprofitament i d’autoconsum. No fa massa anys molta gent tenia el seu hort i sabia anar a bosc a collir una gran varietat d’herbes silvestres, i d’aquí se’n feien plats boníssims que s’han anat perdent. En aquest capítol, Sílvia Abril no només aprèn a cuinar les faves a la comarca de l'Anoia sinó que també es troba amb personatges que reivindiquen que cal començar de zero i relacionar-nos amb la natura i cultivar els nostres aliments d’una altra manera. Una d'elles és la Montse, una dona valenta i optimista que en l’equador de la seva vida va haver de vendre la casa modernista de la família i començar de nou. Ella és qui ensenya com fer les faves ofegades. Faves ofegades Faves ofegades