L’Empordà és una de les comarques que gaudeix de les bondats tant de la terra com del mar i això es veu inevitablement reflectit a la seva gastronomia. A ‘La Recepta Perduda’ Sílvia Abril es desplaça fins a Palamós per aprendre a cuinar un dels plats més característics de la zona, el pollastre amb gambes, una delícia culinària que tradicionalment estava reservada per a dies festius, però que avui dia s’integra a l’oferta diària a qualsevol local de restauració.

Un plat per a dies festius

El pollastre amb gambes era un plat que es reservava per a ocasions especials, sobretot per Nadal i per Sant Joan, dues de les grans celebracions de la zona. Tot i comptar amb pollastres vius a casa, aquest aliment no es consumia de forma habitual sinó que es reservava per moments com aquests.

Pel que fa a les gambes, la nutricionista comenta que es feien servir per “allargar” el plat, és a dir, per no fer curt amb el pollastre, s’hi afegien aquestes peces de marisc perquè poguessin menjar els veïns i convidats als àpats. De fet, abans que la gamba es feia servir la llagosta, un marisc que ara és molt preuat, però que anys enrere estava molt a l’abast dels habitants de Palamós.