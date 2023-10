Pollastre amb gambes a Palamós | La recepta perduda

Palamós és la porta d'un dels territoris més icònics de Catalunya: l'Empordà. Una terra on el paisatge es pot menjar i on la cuina tradicional manté viva tota la seva essència amb plats com el pollastre amb gambes. Sílvia Abril descobreix tots els secrets d'aquest plat tan característic i també per què la relació de la gent de Palamós amb el mar és tan especial i tan estreta. I ho fa amb en Francesc, un mariner que treballa a bord d'una embarcació d'època i que ha dedicat tota la seva vida al mar. A més, Sílvia també coneix de primera mà com es pesca la gamba, per què és especial el pollastre de l'Empordà i què és això que anomenen 'peix de baix cost'.