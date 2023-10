És gairebé impossible parlar de Palamós i no pensar en el seu producte del mar per excel·lència: la gamba. A ‘La Recepta Perduda’ Sílvia Abril parla amb diversos veïns de la zona per saber quin és el secret que fa que les gambes d’aquesta població marinera siguin tan preuades al sector gastronòmic. A més a més, coneix què és el peix que no té preu i quin ús se li pot donar.

El peix que no té preu

Palamós no s’entén sense la introducció de productes del mar als seus plats diaris. El que descobreix Sílvia Abril és que hi ha molts tipus de peixos poc coneguts pel públic general que serveixen per preparar plats deliciosos i que la gent els anomena 'peix sense preu'.

Amb aquest nom es defineix el peix de baix cost, el que es pot consumir dia a dia sense fer una gran despesa. No obstant això, les noves generacions han anat perdent el coneixement sobre aquestes espècies que han passat a ser menystingudes i la majoria no saben com cuinar-los.

Un exemple és la canana, que seria una espècie de calamar però una mica més dur. És per aquest motiu que necessita una cocció més llarga, un temps del que molta gent no disposa, tal com reflexiona la peixatera Susi Fuertes. Ara bé, s’ha de saber que la canana és més gustosa que el calamar i que és ideal, per exemple, per fer arrossos.

Un altre cas seria el de la bruixa, que seria la versió econòmica del llenguado. Com informa la nutricionista i sommelier Clara Antúnez Ferrer, el millor que es pot fer és anar a la peixateria sense llista de la compra i demanar a qui ens despatxi que ens recomani què endur-nos aquell dia.