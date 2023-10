La gamba de Palamós | La recepta perduda

A 'La Recepta Perduda', Sílvia Abril viatja a Palamós per aprendre a cuinar una de les receptes tradicionals: el pollastre amb gambes. També aprofita per conèixer amb més detall un dels productes d'aquesta recepta que, a més a més, és identificatiu d'aquesta localitat, la gamba, tan preuada i valorada per tothom.