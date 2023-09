Faves ofegades a l'Anoia | La recepta perduda

Les faves ofegades són una recepta tradicional catalana que forma part de la cuina d’aprofitament i d’autoconsum. No fa massa anys molta gent tenia el seu hort i sabia anar a bosc a collir una gran varietat d’herbes silvestres, i d’aquí se’n feien plats boníssims que s’han anat perdent. En aquest capítol Sílvia Abril no només aprèn a cuinar les faves sinó que també es troba amb personatges que reivindiquen que cal començar de zero i relacionar-nos amb la natura i cultivar els nostres aliments d’una altra manera. Una d'elles és la Montse, una dona valenta i optimista que en l’equador de la seva vida va haver de vendre la casa modernista de la família i començar de nou. Ella és qui ensenya com fer les faves ofegades.