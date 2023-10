El peix que no té preu | La Recepta Perduda

A 'La Recepta Perduda', Sílvia Abril es desplaça fins a Palamós per cuinar un pollastre amb gambes. Allà descobreix el peix que no té preu, és a dir, aquell peix poc conegut, però a la vegada econòmic, que serveix per preparar plats deliciosos. La canana o la bruixa en són dos exemples.