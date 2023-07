09:45

AGENDA | ERC participa en debats electorals i ofereix el seu primer acte a Palamós.

El candidat d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, participa en el debat electoral de RAC1 i La Vanguardia.

Esquerra Republicana continua la campanya electoral el divendres, 7 de juliol a les 19 hores al Passeig de Mar de Palamós. L’acte comptarà amb les intervencions dels candidats a la llista d’Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián i Teresa Jordà. Els acompanyarà, el president de la Generalitat de Catalunya i coordinador nacional d’Esquerra Republicana, Pere Aragonès. També hi intervindran la candidata al Congrés per Girona, Montse Bassa i el candidat número dos a la llista al Senat per Girona, Josep M. Terricabras.