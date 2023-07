Pere Aragonès reuneix el seu Govern en plena campanya del 23-J

En plena campanya del 23-J, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat una reunió els consellers i secretaris generals al Palau Robert de Barcelona. L'objectiu era el d'abordar el que es pot derivar precisament dels comicis i Aragonès ha aprofitat per fer una crida a la mobilització a les urnes davant el que ha qualificat d'"ofensiva contra els drets i les llibertats" i "l'amenaça" que suposa, a parer seu la dreta i l'extrema dreta.

El cànon de l'aigua

Pere Aragonès assegura que el Govern no ha proposat un increment del cànon de l'aigua per poder fer front a les inversions de 2.400 milions previstes d'aquí al 2027. El president català ha advertit, malgrat tot, que la capacitat dels ajuntaments "és limitada". Aragonès ha post l'exemple dels fons europeus com una via per aconseguir recursos, però ha afegit que "totes les administracions hauran d'aportar" per assolir els recursos necessaris per fer front a la situació de sequera.