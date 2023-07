La Generalitat i el govern central han arribat a un acord sobre els projectes de la carretera B-40, que inclouen el perllongament entre Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès, i de 914 milions d'euros per invertir en millores de diverses infraestructures viàries i ferroviàries a Catalunya. Després de mesos de negociacions, les dues administracions han aconseguit posar-se d'acord.

Aquest pacte hauria d'haver arribat abans del 31 de març, data que reclamava el PSC i que van marcar amb ERC, a canvi d’aprovar pressupostos generals de l'Estat i que la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja va avançar el passat 20 de juny que s'havia aconseguit.

No ha estat fins a l'arribada de la nova consellera Ester Capella després del canvi de consellers als governs que no s'ha pogut consensuar. El seu predecessor, Juli Fernàndez, era un històric opositor a aquesta infraestructura, que ja havia rebutjat com a alcalde de Sabadell. L'altre gran projecte és la Ronda Nord del Vallès o també coneguda com a B-40.

La previsió és que tant l'acord de la B-40 com la transferència se signin el mateix dia a inici d'aquest matí i abans que comenci la campanya electoral.