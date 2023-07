01:09

Esquerra i el PSC exhibeixen satisfacció pels acords sobre infraestructures que Govern i la Moncloa preveuen signar en els pròxims dies, a les portes de la campanya electoral.

Esquerra reivindica els 900 milions d'euros per infraestructures que els transferirà Madrid i els socialistes es feliciten per haver aconseguit que els republicans es moguessin del no de la Ronda Nord a canvi del seu si als pressupostos. Queda per veure el futur d'aquests dos acords que se signaran a les portes de la campanya electoral. D'una banda, ara Territori ha de redactar el projecte de la B-40 i la Moncloa validar-lo.

La pedra a la sabata és el traçat, que no apareix en el protocol que se signarà en els propers dies. La Generalitat continua apostant per només un carril d'anada i una altra de tornada mentre a Madrid són partidaris de dos i dos, perquè sigui una via d'alta capacitat.

D'altra banda, els 900 milions d'euros per millorar infraestructures a Catalunya fruit d'un pacte d'ERC i PSOE pels Pressupostos Generals poden perillar si després del 23 de juliol Sánchez no continua a la Moncloa | INFORMA: Laura Herrero