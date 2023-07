El Partit Popular (PP) es presenta a aquestes eleccions generals amb intenció de duplicar o triplicar els seus dos escons obtinguts l'any 2019. Els populars es presenten amb el lema 'Es el Momento' amb la intenció de tornar a governar després de la pèrdua de l'executiu l'any 2018 en una moció de censura.

Nacho Martín Blanco, el cap de llista

Els populars estrenen cap de llista per Barcelona: Nacho Martín Blanco. L'exportaveu de Ciutadans al Parlament va abandonar la formació taronja el passat 8 de juny després de la desfeta del partit a les eleccions municipals del 28-M. Hores després d'aquesta decisió es confirmava que lideraria les llistes dels populars per Barcelona.

Martín Blanco, nascut a Barcelona l'any 1982, té 40 anys i és llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramon Llull i en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona. Com a periodista i politòleg, ha col·laborat com a analista polític amb diversos mitjans de comunicació i és professor associat a la Universitat Abat Oliba - CEU.

La seva trajectòria política va començar al Parlament de Catalunya l'any 2018 com a diputat de Ciutadans. Després de la marxa de Lorena Roldán al PP, Martín Blanco va assumir les tasques de portaveu del grup parlamentari a la cambra catalana fins el passat 8 de juny. Ha defensat el canvi perquè diu que la formació taronja no tenia 'viabilitat'. El cap de llista per Barcelona també ha defensat l'entesa entre el seu nou partit i el PSOE per no dependre de VOX o de l'independentisme per governar i ha defensat l'abstenció dels populars per evitar que Pedro Sánchez governi amb els independentistes.

Pel que fa a la resta de candidats, Concepció Veray serà la número 1 per Girona, Dante Pérez, ho serà per Lleida i Pere Lluis Huget per Tarragona. Josep Tutusaus serà el cap de llista per Barcelona al Senat