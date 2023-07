Una participació massiva a les eleccions. És el clam que es fa des de l'independentisme català de cara al 23 de juliol. ERC i Junts deixen de banda per uns dies els retrets, com va demostrar l'aliança entre Trias i Collboni a Barcelona, amb la mirada posada a un possible govern PP-Vox. El candidat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha estat taxatiu: demana a tothom que vagi a votar perquè si no "les coses empitjoraran". En una entrevista al Cafè d'Idees assegura "M'és igual si és a ERC, a Junts o a la CUP, però que vagin a votar".





Candidats Rufián repetirà per cinquena vegada consecutiva com a líder de la candidatura d'ERC al Congrés per Barcelona. En l'última convocatòria, del 2019 els republicans van quedar en segona posició a la circumscripció barcelonina, per darrere del PSC, i van aconseguir 7 diputats dels 13 que van obtenir a tota Catalunya, on es van imposar globalment. Esquerra comptarà amb l'exconsellera Teresa Jordà com a número 2 de Rufián, i el tercer de la llista serà el periodista Francesc-Marc Álvaro. Gabriel Rufián, líder de la candidatura d'ERC al Congrés per Barcelona