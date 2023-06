El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats i candidat per Barcelona a les generals, Gabriel Rufián, assenyala que s'ha fet un "cordó sanitari" cap a "l'independentisme principalment d'esquerres" a Barcelona: "S'està vetant Maragall, el problema no està en Trias. Colau obvia que el mal menor també és mal". Gabriel Rufián veu com un "pacte antinatural" l'acord el PSC, el PP i els comuns a Barcelona i creu que perjudicarà el model de ciutat: "Em sobta que Colau hagi facilitat un govern que es carrega la seva herència".

"Es va decidir des d'un despatx de Madrid" Rufián posa en dubte que el projecte del PSC a Barcelona sigui d'esquerres i diu que tant el programa de Jaume Collboni com el de Xavier Trias són molt semblants. El diputat d'ERC creu que el pacte que ha fet alcalde a Collboni "no és bo per Barcelona" si ha estat "aplaudit" per Núñez Feijóo, Álvarez de Toledo o Díaz Ayuso i afirma que es va decidir des d'un despatx de Madrid: "Semblava un capítol de 'Succession'. No és opinable".



Semblava un capítol de 'Succession'. No és opinable"



Deslliga barcelona de l'acord a la Diputació En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Rufián considera que no es pot comparar el pes de la ciutat de Barcelona amb els pactes a les diputacions i nega saber si s'està negociant la Diputació de Barcelona. El diputat d'ERC reconeix que la relació d'Esquerra amb el PSC és complicada d'ençà que "van aplaudir l'entrada a presó de Junqueras i companyia" tot i que aclareix que "quan prems un botó i apliques el 155 és com aplaudir". Gabriel Rufián reconeix que ERC no ha tret el resultat que volia a les municipals del 28 de maig, però diu que és el millor de la seva història.



Qui governarà els principals ajuntaments catalans?

Proposa un acord a la investidura de Pedro Sánchez: "Catalunya o Vox" Gabriel Rufián considera que aquest nou govern municipal pot ser un "espòiler del futur" a l'Estat: "Sánchez ha patit un infern mediàtic per la seva coalició. Si s'ho pot estalviar, amb qui pactarà?". Com a resultat d'aquest suport de Barcelona en Comú al PSC a Barcelona, Rufián es mostra preocupat pel "trencament de ponts entre les esquerres" arran del pacte de Barcelona: "Em sento molt proper al món dels comuns. Ho lligo al veto a Montero". El diputat d'Esquerra proposa fixar "un preu més alt i consensuat" de l'independentisme a Pedro Sánchez: "Li ha de posar un dilema: Catalunya o Vox".