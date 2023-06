Els comuns i el PP fan Jaume Collboni alcalde de Barcelona

L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha estat investit alcalde de Barcelona amb el suport dels socialistes, els comuns i el PP, que han sumat 23 vots dels 41 regidors. Collboni ha aconseguit l'alcaldia després de la decisió d'última hora de BComú, que una hora abans de l'inici del ple ha anunciat que donaria suport al PSC i es quedaria a l'oposició. Aquesta era, precisament, l'exigència del PP, dirigit per Daniel Sirera, per fer Collboni alcalde.

El moviment d'última hora dels comuns ha evitat que el candidat de Junts, Xavier Trias, aconseguís l'alcaldia. Tot plegat poques hores després que la militància de Junts i ERC haguessin avalat un acord entre tots dos grups per fer Trias alcalde. Aquesta alternativa, però, només ha obtingut 16 vots.

El gir que ha obert les portes de l'alcaldia a Collboni La notícia ha saltat cap a quarts de cinc de la tarda. Poc abans de l'inici del ple, Barcelona en Comú, liderat per la fins ara alcaldessa, Ada Colau, ha fet públic un comunicat en què anunciava el seu vot favorable a la investidura de Jaume Collboni per la "coherència" d'evitar un govern de Junts "que estengui catifes vermelles als 'lobbies' i als sectors favorables a les polítiques de la dreta". Fonts dels comuns asseguren que el moviment ha estat "sense cap pacte previ" amb el PSC "ni en cap cas" amb el PP i han garantit que faran una oposició "clara i sense ambigüitats". En el mateix comunicat renunciaven explícitament a entrar al govern municipal dient que "la seva opció és fer una oposició clara i sense ambigüitats"

Discursos plens de retrets El gir d'última hora ha enrarit l'ambient del ple de constitució, on cap de les principals figures ha semblat estar còmode del tot amb com s'han succeït els esdeveniments de les últimes hores. Un dels més molestos, el líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, que ha acusat el nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, i la fins ara alcaldessa, Ada Colau, de crear "un mal ambient i un ambient d'enfrontament". "Vostès s'equivoquen; fan les coses mal fetes i s'equivoquen absolutament", ha sentenciat durant la seva intervenció al ple d'investidura. Trias ha lamentat que a la democràcia "es guanya i es perd, i s'ha de saber guanyar i perdre amb elegància". "I hi ha gent que no sap perdre amb elegància", ha recriminat. D'altra banda, Trias ha agraït al líder d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, que estigués disposat a cedir-li els vots per aconseguir l'alcaldia, tot i que no hagin estat suficients. Maragall també ha criticat la situació que ha propiciat que aquest dissabte fos investit alcalde de la ciutat el cap de llista del PSC a les passades eleccions municipals. "Hem assistit a l'espectacle del poder actuant, prenent decisions, per sobre de qualsevol voluntat majoritària com la que havia pres aquesta ciutat", ha dit. Maragall, que va guanyar els comicis del 2019 i va veure com els vots del PSC i la candidatura de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls feien alcaldessa Ada Colau, de BComú, ha lamentat que es "torni a viure un espectacle indigne". Ben al contrari, la ja exalcaldessa i líder dels comuns a l'Ajuntament de Barcelona, Ada Colau, ha defensat el seu vot al cap de llista del PSC i ja nou alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, com a "mal menor" davant de la possibilitat que l'exalcalde Xavier Tries recuperés l'alcaldia. BComú ha votat, amb el PP, el candidat socialista, però Colau ha negat que hi hagi hagut "cap pacte" entre ells i els populars. Ho han fet, ha assegurat, pels "models de ciutat diferents" que tenen amb l'equip de Trias. "La Convergència del 3% no havia de tornar a l'Ajuntament de Barcelona ni governar aquesta ciutat", ha resumit, per la qual cosa ha emplaçat el PSC i ERC a explorar una aliança d'esquerres, tot i que ha garantit que els comuns seran a l'oposició. El líder municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha justificat que la seva formació ha votat a la candidatura de Jaume Collboni per evitar un alcalde independentista. "He complert la meva paraula, no fer alcalde un separatista ni permetre que els comuns fossin al govern", ha explicat aprofitant el seu torn al ple d'investidura. Sirera ha considerat que, gràcies a la seva formació, "Colau ja és història" i ha demanat al flamant alcalde que treballi per evitar que es repeteixi "un malson que mai hauríem d'haver tingut". El líder popular ha assegurat que "no ha estat fàcil" donar suport a un alcalde socialista a les portes de les eleccions generals i que ho han fet "més enllà dels interessos personals i partidistes".

El primer discurs del nou alcalde Collboni no ha volgut entrar en polèmica i només al principi del seu discurs ha fet una crida a passar pàgina perquè després d'un dies intensos de "negociacions i converses", ha dit el socialista, "hi ha una certesa, que Barcelona té un nou alcalde". Collboni, ha considerat "el més gran honor" haver estat investit batlle de la ciutat i ha assumit el càrrec prometent ser "alcalde de tots". En aquesta línia ha estès la mà a la resta de grups i ha promès que durant el seu mandat "la porta de l'alcaldia estarà sempre oberta". Collboni assegura tenir "plena consciència dels suports que ho han fet possible" i que l'aboquen, almenys de moment, a un govern en minoria, ja que Barcelona en Comú s'ha compromès a quedar-se a l'oposició. "Ho faig amb la humilitat de fer front al repte més gran de la meva vida i amb el coratge i la voluntat de treballar sempre en benefici de la ciutat i de la ciutadania", ha afegit. El socialista ha situat l'habitatge com a "gran prioirtat d'aquest mandat" i ha anunciat que Barcelona serà "la primera ciutat" que desplegarà la nova llei estatal que la regula. "L'habitatge és l'objectiu de ciutat número u i ens reclama el compromís de tots", ha advertit, per la qual cosa ha demanat "aliances amb tots els sectors i administracions" per fer front a la manca d'habitatge assequible.