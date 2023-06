Encara no està clar qui governarà a Barcelona, tot i la victòria de Xavier Trias a les eleccions municipals aquest 28M. Els pactes postelectorals seran claus per investir el pròxim alcalde i alcaldessa. I tot indica que hi ha dues opcions: el candidat de Junts o el socialista Jaume Collboni. ERC té la clau, sembla, en la política de pactes, però l'anunci de convocatòria d'eleccions generals ha trastocat el mapa polític.

Pel que fa a la que fins ara era alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, no té cabuda en una possible investidura. Després de vuit anys al capdavant del consistori, la dels comuns ha quedat tercera als comicis aquest 2023. Colau, però, també serà clau en les negociacions entre les formacions per pactar la governabilitat a l'ajuntament. Sobre la taula hi ha un pacte Trias-PSC, Trias-ERC o PSC-BComú-ERC.

Trias s'apropa al PSC i ERC El candidat a l'alcaldia de Barcelona Xavier Trias ha guanyat la cursa electoral amb 11 escons, el que fa que tingui les paperetes per ser alcalde. Tot i que els regidors que té no en són suficients, sempre queda la possibilitat que governi en minoria, ja que la llei estableix que si cap candidat no arriba la majoria absoluta, es proclami alcalde el candidat de la llista més votada a les eleccions. Però el PSC també podria donar suport a la investidura de Trias i que les dues formacions pactin per formar govern. El de Junts busca ara el suport dels socialistes, amb qui sumaria la majoria absoluta. Trias s'ha mostrat convençut que Collboni no intentarà desbancar-lo. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat que ningú "intenti anul·lar la voluntat de canvi" a Barcelona amb la victòria de Xavier Trias a les eleccions municipals i que es respectin els resultats. D'altra banda, Trias també busca l'entesa dels republicans. De fet, l'alcaldable ha manifestat la seva intenció de tenir Maragall "a prop" i aquest dilluns a la nit han fet un primer apropament i s'han reunit tots dos de forma discreta sense negociacions formals, segons fonts republicanes. Posteriorment, s'ha reunit amb els socialistes i la resta de formacions per avançar cap a una negociació.

El PSC també aspira a l'alcaldia El socialista Jaume Collboni ha insinuat després del 28M que està obert a fer pactes per poder ser alcalde. Tot i que durant la campanya electoral ha manifestat en diverses ocasions que no buscaria l'alcaldia si no quedava primer als comicis, ara diu de forma clara que el PSC "no renuncia a res". Així, el candidat no ha dit concretament amb qui està disposat a pactar, però sembla que ERC i els comuns podrien ser claus. El PSC guanya les eleccions municipals a Catalunya El líder dels socialistes a Catalunya, Salvador Illa, però, ha admés que Xavier Trias té "un avantatge" i que "si no passa res, ell serà alcalde". Malgrat admetre que és difícil que Collboni pugui ser alcalde, no ha tancat la porta a la possibilitat d'una 'sociovergència' després del trastocament a nivell municipal que ha suposat l'anunci d'avançament de les eleccions generals.

ERC té la clau Esquerra ha passat de primera força a Barcelona les darreres eleccions municipals del 2019, a quarta posició, perdent la meitat dels escons. Ara, amb 5 regidors, té una de les claus per decantar la balança de la governabilitat. El candidat Ernest Maragall ha reconegut que el partit és "decisiu" i ha assegurat que sabran fer servir aquesta clau, reconeixent que hi ha "alternatives" a fer alcalde Trias. Una d'aquestes alternatives passa per seure a negociar amb els comuns i el PSC i tractar d'investir Jaume Collboni com a alcalde. Però aquesta opció s'ha vist diluïda, sembla, després de la convocatòria de les generals pel 23J. Amb les eleccions a tocar, Esquerra ha tancat la porta a negociar l'alcaldia de Barcelona amb el PSC. El president del partit Oriol Junqueras ha assegurat que no faran alcalde a Collboni. En una entrevista al Cafè d'idees, Junqueras ha descartat completament, de fet, "afavorir" que Collboni sigui alcalde de Barcelona. Però també ha posat una línia vermella amb la formació de Colau pel pacte amb Manuel Valls el 2019. En canvi, ha reiterat el seu suport a un candidat "vinculat a un partit independentista", per la qual cosa decanta la balança cap a Trias. En aquesta línia s'ha expressat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, qui ha demanat un "front democràtic" unitari de les forces sobiranistes i independentistes per a les eleccions espanyoles del 23-J. En clau municipal, això suposa descartar totalment fer un candidat socialista alcalde i, en canvi, treballar per fer una aliança amb la formació més propera a ells, Junts.