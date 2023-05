Ernest Maragall: "Tenim una situació que pot acabar sent decisiva"

Ernest Maragall no tanca la porta a pactar amb el PSC i fer Jaume Collboni alcalde: "La situació ens atorga específica responsabilitat. El que no faré és especular", ha dit després de les eleccions del 28M. "Tenim una situació que pot acabar sent decisiva", ha dit el cap de llista d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, tot recordant que Xavier Trias ha de "prendre la iniciativa". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, situa les converses amb Trias "no només" en aquest matí, sinó també "en les properes setmanes". I diu que a ERC es prendran decisions després dels resultats de les eleccions municipals.