Amb la convocatòria d'eleccions, ERC tanca la porta a negociar l'alcaldia de Barcelona amb el PSC.

Ja amb els comicis de juliol convocats, Oriol Junqueras era més contundent i assegurava que NO faran alcalde a Jaume Collboni. Per cert, que Junqueras ha confirmat a Gabriel Rufián com a candidat d'ERC a les generals.