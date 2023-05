01:11

FACUA demana a la JEC que concreti en quins casos els viatges vacacionals familiars poden ser un motiu d'exempció per formar part de les meses electorals el proper juliol.

La convoctòria de les eleccions del 23J plantegen ara una pregunta entre molts ciutadans: què passa si toca anar a una mesa electoral estant de vacances?

Davant l'allau de consultes ciutadanes rebudes FACUA adverteix que la llei és ambigua pel que fa els motius per quedar exempt de formar part d'una mesa, ja que parla d'esdeveniments familiars d'especial rellevància, però no concreta quins són. Per això han fet una petició formal a la Junta Electoral Central perquè especifiqui en quins casos les vacances podrien ser causa d'exempció, això sí, sempre que s'hagin contractat abans de la convocatòria electoral.

Als ciutadans que no ho han fet, però pensen contractar algun tipus de viatge, FACUA recomana no fer-ho coincidir amb les eleccions o bé optar per ofertes flexibles o assegurances que incloguin la possibilitat de cancel·lar gratuïtament o amb un cost mínim. I a la JEC li demanen que facin les citacions amb la màxima diligència perquè hi hagi prou marge si cal justificar els motius d'absència a les meses electorals | INFORMA: Lourdes Gata