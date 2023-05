Què passa si estic de vacances el 23J i em toca una mesa electoral?

Joan Trayter, catedràtic de dret administratiu, ens explica què hem de fer si tenim vacances concertades i ens criden a ser membres d'una mesa electoral en aquests comicis del 23J, les primeres eleccions generals a l'estiu. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que les Juntes Electorals de Zona hauran d'interpretar un text que no és massa clar. L'exmembre de la Junta Electoral Central preveu que la JEC intentarà "objectivar" i "clarificar" l'article sobre en quins casos podem evitar estar en una mesa electoral, davant dels dubtes que es poden generar. I ens explica a quines multes ens exposem si no hi anem.