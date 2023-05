L'actualitat d'aquest dilluns 29 de maig de 2023 passa per l'endemà de les eleccions municipals a Catalunya. El PSC s'imposa com a primera força municipal a Catalunya i guanya a Girona, Lleida i Tarrragona. A Barcelona, és el candidat de Junts, Xavier Trias, qui surt amb avantatge. Supera per un regidor la llista socialista de Collboni i totes les sumes són possibles. Comença ara un període de negociacions per formar govern i fer-se amb l'alcaldia.

Aquest dilluns les executives del partit hauran de valorar els resultats electorals i decidir el futur del rumb de cada formació.

Des d'avui comença la feina dels partits per arribar a acords de govern municipal en aquells ajuntaments on cap de les candidatures hagi guanyat per majoria absoluta. El 17 de juny és la data límit per la constitució dels ajuntaments. En cas que no hi hagi una majoria clara, és nomenat alcalde el candidat de la llista més votada.