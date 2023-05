12:39

Eva Parera (Valents) vota al carrer Amigó de Sarrià

L'alcaldable de Valents a Barcelona ha demanat votar aquest diumenge per "donar una volta" a Barcelona. "És un dia molt important per la ciutat, els barcelonins decidiran si seguim condemnats al mateix", ha dit Parera abans de votar al Departament d'Educació de la Generalitat, al carrer Amigó. De fet, la candidata ha aprofitat per ironitzar sobre el lloc on li ha tocat votar. "Jo que sempre he defensat la concertada i em toca votar aquí".