9:30

ENTREVISTA | Ernest Maragall: "Collboni ens ofereix submissió a Sánchez"

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, carrega contra el candidat del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, a qui acusa de ser un candidat "submís" a Pedro Sánchez i, "pitjor", que "ens ofereix submissió": "La seva oferta és que Barcelona deixi de ser qui decideix"", ha dit a una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. També l'ha criticat per "utilitzar abusivament" la figura del seu germà Pasqual: "Va fer una ostentació d'apropiació. Fins aquí hem arribat. En política no tot s'hi val".