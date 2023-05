07:07

Els partits celebren els actes de tancament de campanya amb la presència de líders destacats com el president Pedro Sánchez, la ministra Yolanda Díaz o Inés Arrimadas.

El president del Govern, Pedro Sánchez, fa parada a Tarragona des d'on ha fet una crida a la convivència i concòrdia. Al vespre acompanya l’alcaldable socialista Jaume Collboni. De la seva banda, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, torna a Barcelona per fer costat a l’alcaldessa Ada Colau, al Parc Central de Sant Martí.

ERC s’erigeix en l'alternativa d'aquells que volen sotmetre el govern municipal al govern central. L'exalcalde Xavier Trias apostat per tornar a dignificar el pessebre i la Festa de Santa Eulàlia o la muntanya de Montjuïc.La CUP demana el vot per acabar amb el que titlla de "sociovergència", avalada per ERC i que dona poder als lobbys.

El PP adverteix que si pot condicionarà el dia a dia de l'Ajuntament de Barcelona. Daniel Sirera al·ludeix a la candidata Valents, que ha criticat les crides a concentrar el vot i les ha qualificat de vot útil induït.