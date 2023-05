Últim alé per la cita electoral de diumenge

Els socialistes s'han reivindicat amb força com els de la política útil i els de la justícia social. Ha estat l'eix central d'aquest acte a Tarragona on Pedro Sánchez i Salvador Illa han acompanyat el candidat Ruben Viñuales. Ernest Maragall ha reivindicat el seu compromís amb la ciutat. Ada Colau fa una crida a concentrar el vot progressista i llença un missatge als indecisos. Xavier Trias diu que la cultura és la millor targeta de presentació al món de Barcelona.

La CUP insisteix que són l'únic vot, diuen, nítidament d'esquerres i independentista. Inés Arrimadas torna a Barcelona per demanar el vot, sobretot d'aquells que la van fer guanyadora a les eleccions al Parlament del 2017. El PP, que té la seguretat i la necessitat de més agents com una de les seves prioritats, diu que vol aconseguir prou força per condicionar el futur govern de la capital catalana. Valents ha volgut mostrar suport a la restauració i l'oci nocturn. I Vox encara la cita de diumenge com una oportunitat per acabar amb les polítiques de l'esquerra a totes les institucions.