Ernest Maragall: "Collboni ens ofereix submissió a Sánchez"

L'alcaldable d'ERC per Barcelona, Ernest Maragall, carrega contra el candidat actual del PSC a Barcelona, Jaume Collboni, sobre la seva proposta de model de ciutat per Barcelona i la figura política del seu germà, Pasqual Maragall, quan va ser alcalde de Barcelona. En aquest sentit, Maragall ha criticat Collboni per "utilitzar abusivament" la figura del seu germà Pasqual: "Va fer una ostentació d'apropiació. Fins aquí hem arribat. En política no tot s'hi val".

D'aquesta manera, Maragall ha volgut justificar l'acusació que va fer aquest dijous sobre Collboni de formar part dels que van trair el seu germà i abandonar-lo. Per això, Maragall ha fet responsable Collboni d'una "apropiació indeguda" declarant-se hereu del llegat del seu germà: "El conjunt del PSC actual hi té cada cop menys a veure".

Ernest Maragall s'ha queixat de l'anunci d'inversions per part del govern de l'Estat a Catalunya en plena campanya i posa d'exemple les inversions en habitatge: "S'ha desplegat una campanya intensíssima, ens han inundat de promeses de recursos. La potència del govern socialista és una potència desmesurada".

Qualifica "d'insuportable" la xifra de desnonaments En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Maragall assenyala que la desigualtat està augmentant a Barcelona i diu que és contradictori amb el que ha estat Barcelona: "Sembla que al Sr. Collboni o el Sr. Trias els importa un borrall. La qüestió és créixer al preu que sigui. Hem de créixer, però en qualitat i cohesió". L'alcaldable d'Esquerra qualifica "d'insuportable" la xifra de desnonaments i demana separar les ocupacions que tenen un caràcter social de les que són "negoci inadmissible": "Primer evitar els desnonaments i oferir uns allotjaments adequats i dignes. Serà molt més senzill delimitar les que no tenen un caràcter social, no podem quedar-nos impassibles davant l'abús de negoci de la pobresa".



Ampliació de l'aeroport: "L'hem tret de les mans pecaminoses d'AENA" Maragall diu que el debat per a ampliar l'aeroport del Prat no està tancat i que ara està en mans de la Generalitat: "Està obert, ho hem tret de les mans pecaminoses d'AENA". El candidat d'Esquerra aposta per un aeroport coherent amb la ciutat, amb vols la costa Oest dels EUA i del Sud-est asiàtic: "Hem de parlar d'un aeroport intercontinental, de reducció de vols nacionals, com fa França". Amb relació als creuers, planteja estudiar la capacitat de la ciutat i reduir els de manera dràstica" els creuers que estan poques hores a la ciutat.



