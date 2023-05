L'alcaldable per Barcelona pel PSC, Jaume Collboni, assegura que els seus regidors no investiran cap altre alcalde que no sigui ell i que passarà a l'oposició si no guanya el 28M: "Quan un no guanya les eleccions, ha d'anar a l'oposició. Jo no marxaré, no plegaré". Collboni defensa que ell no amaga les sigles del partit com diu "fa Xavier Trias": "Quan se'n vagi, deixarà el grup en mans de Junts. Mana Puigdemont i Borràs, i ho vol amagar".

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, el cap de llista socialista critica que Ada Colau els doni "lliçons" de coherència, recordant que va ser investiga amb els vots de Valls: "Ens dona lliçons de màxima coherència progressista a nosaltres i a Esquerra i va ser investida amb els vots de Manuel Valls". Collboni creu que els "atacs" al PSC es deuen a la "sorpresa" de la seva "irrupció en primeres posicions" a les enquestes: "La campanya s'havia plantejat com una polarització Trias-Colau. És la foto del passat".

Collboni, sobre els condemnats d'ETA a les llistes de Bildu: "Està sobrealimentada" Sobre la polèmica que ve centrant la campanya electoral des del seu inici divendres passat, la presència de condemnats d'ETA en les llistes electorals d'EH Bildu, ha evitat pronunciar-se sobre si el PSOE ha de seguir pactant amb Bildu: "Posar persones amb delictes de sang a llistes pot ser legal, però és immoral". Collboni sosté que és una estratègia de la dreta per què el PSOE està fort en les enquestes: "Ningú pot donar lliçons, aquesta polèmica està sobrealimentada, els socialistes encapçalen enquestes i el PP desenterra ETA. És una polèmica que té a veure amb un partit, amb candidats sota l’empara de la llei, és reprovable des del punt de vista moral".

Superilles: "A favor d'un verd que no va contra ningú" El candidat socialista defensa ampliar les zones verdes a Barcelona a les illes interiors de l'Eixample o en el cobriment de la ronda de Dalt i diu que és "un verd que no va contra ningú" perquè "no violenta al comerç o la mobilitat", en contraposició al model de Superilles: "Fer-ho contra un transportista o un comerciant que ho veu com una agressió. Ho defensem però ben fet". Collboni diu que cap partit està en contra del verd a la ciutat o de pacificar el trànsit, però que cal dialogar i acusa Colau d'anar per la directa: "Estem en contra de fer-ho malament, imposant-se al mateix soci. A Sant Antoni els Comuns van imposar una solució que no compartim".



Reclama a la Generalitat desplegar 600 Mossos d'Esquadra Jaume Collboni reconeix la percepció ciutadana que ha augmentat la inseguretat a Barcelona, però culpa la Generalitat d'incomplir amb la promesa d'incorporar 600 mossos més per garantir la seguretat de la ciutat. Collboni es fixa en les competències pròpies de la Guàrdia Urbana, que diu que sí ha complert, hi ha acabat amb el Top Manta o les bicis-taxis il·legals: "El que és competència exclusiva ha funcionat bé. Hem actuat i ajudat als Mossos". Collboni diu que des de l'ajuntament s'ha complert el compromís d'augmentar en mil agents la Guàrdia Urbana: "Vam dir fa quatre anys que posaríem 1000 guàrdies urbans més i ho hem fet, els Mossos 600, espero que els posin aquest mateix any".



Collboni proposa modificar l'ordenança de civisme i substituir algunes sancions per treballs socials i comunitaris i posa d'exemple les pintades: "L'ordenança de civisme està una mica antiquada, per exemple qui pinta una paret, que la despinti".