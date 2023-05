Maixabel Lasa: "És dramàtic que utilitzin les víctimes. Que ens deixin en pau"

L'exdirectora de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Terrorisme i vídua de Juan María Jáuregui, Maixabel Lasa, lamenta l'ús de les víctimes d'ETA per obtenir rèdits polítics: "Troben a faltar la seva presència per a rèdit electoral. Em sembla dramàtic que utilitzin les víctimes. Que ens deixin en pau".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Lasa acusa el PP de necessitar electoralment la banda terrorista i anima a conèixer les llistes tant de populars com de socialistes en les quals, diu, també hi ha condemnats com a les de Bildu.

"M'hauria agradat que no hi fossin, no és el moment" Així i tot, Maixabel Lasa ha volgut matisar i diferenciar entre els etarres que han reconegut els fets i els que no: "No és el mateix que surti de la presó pensant que és un heroi". Maixabel Lasa celebra la decisió "encertada" dels set candidats amb delictes de sang de renunciar al càrrec de regidors en cas de sortir escollits: "M'hauria agradat que no hi fossin, no és el moment". La vídua de Juan María Jáuregui valora com a positiu que els exmembres d'ETA participin a les llistes electorals "perquè és millor que el que feien abans, matar, per exemple" i considera que legalment poden ser candidats "si no ja ho hauria dit la Junta Electoral". “☕ Maixabel Lasa defensa que els exmembres d'ETA sense delictes de sang "tenen tot el dret del món de formar part de les llistes"



Reclama una visió ètica Lasa assenyala que des del punt de vista moral i ètic caldria primer un reconeixement del què van fer: "M'agrada més el que surt de la presó pensant que va ser una barbaritat. És la línia ètica que cal valorar". Maixabel Lasa considera que els candidats que han abandonat la llista de Bildu: "Tindran temps de tornar-hi a participar".