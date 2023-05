Eva Parera: "Aquí hi ha un comunisme de manual"

L'alcaldable per Barcelona i presidenta de Valents, Eva Parera, critica el comunisme que, diu, impera al consistori de la capital catalana: "S'estan sobrepassant moltes línies vermelles. Hi ha un comunisme de manual".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Parera assegura que les institucions estan en mans de governs anticapitalistes. Demana a Collboni que no es posi de perfil amb la polèmica de les llistes de Bildu i diu que ERC comparteix objectius amb la formació abertzale.

L'alcaldable de Valents per Barcelona veu la promesa de Colau de més eixos verds com "més caos per la ciutat de Barcelona" i, per això, proposa revertir els eixos verds i el model de Superilles, amb un cost de 50 milions d'euros: "Si no ho fem, el futur és molt pitjor per aquesta zona".

Per contra, Parera proposa ajudar econòmicament per evolucionar cap a un model menys contaminant: "Els cotxes que circulen per la ciutat és gent que el necessita. La mobilitat dona vida".

Parera creu que no s'està fent bona feina en matèria de seguretat: "No em serveixen les bones paraules de Collboni. "El seu partit va pactant amb llistes amb terroristes". Parera proposa "deixar de subvencionar els okupes".

