La diputada i alcaldable a Barcelona de la CUP, Basha Changue, dona per fet que entraran al consistori i que els seus vots seran claus per envestir un alcalde d'esquerres. Assegura que no investiran a cap força de dretes, incloent-hi el PSC: "Trias, Collboni, Colau i Maragall defensen el mateix model de ciutat".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Basha Changue considera que la inseguretat a Barcelona està sobredimensionat interessadament per part de partits polítics i mitjans de comunicació "que l'alimenten" i posa d'exemple el cas de les persones racialitzades que diu, se senten insegures amb més policies al carrer: "Les persones no blanques no ens sentim més segures, evidentment no, per perfilació ètnica, quan hi ha més policia som criminalitzades".

Es pot ocupar qualsevol inmoble? "Que estigui buit i que sigui una necessitat, evidentment" La candidata de la CUP a Barcelona defensa el dret a l'ocupació de pisos buits si hi ha una família necessitada d'habitatge per no permetre "que la propietat privada passi per sobre del dret a tenir un sostre". Basha Changue afirma que els particulars a qui els han ocupat els pisos representen una "ínfima part" de les ocupacions i que se sobredimensionen les dades i proposa un referèndum a la ciutat per delimitar en quines condicions fer expropiacions: "La llei té mecanismes. La necessitat que els pisos de grans tenidors i fons voltors que no s'estan ofertant siguin expropiats". “☕ @bashachanguerra defensa el dret a l'ocupació | @cupnacional @CUPBarcelona



��️ "Consisteix a no permetre que la propietat privada passi per sobre del dret a tenir un sostre"



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

#28M @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/N4b5s3lIAR“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) May 15, 2023