Basha Changue: "No investiríem cap força de dretes, això inclou el PSC"

Basha Changue assegura que no investiran a cap força de dretes, incloent-hi el PSC, "veient l'última legislatura": "Trias, Collboni, Colau i Maragall defensen el mateix model de ciutat". L'alcaldable de la CUP de Barcelona descarta que les darreres enquestes provoquin una fuga de vot útil cap a Colau: "Pot fer entendre a la gent que ha de fer l'última empenta". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga reivindica el dret a l'ocupació: "Consisteix a no permetre que la propietat privada passi per sobre del dret a tenir un sostre". La diputada cupaire destaca que els particulars a qui els han ocupat els pisos representen una "ínfima part" de les ocupacions. Creu que el relat de la inseguretat és "interessat" per part de partits i mitjans que l'"alimenten". Defensa que exmembres d'ETA condemnats per assassinats participin en llistes electorals. I reivindica que la CUP sí que parla d'independència aquesta campanya: "És molt fort. Trias renúncia explícitament, ens deixa al·lucinats. No hi ha cap proposta al programa d'ERC".