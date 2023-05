Eva Parera: "Hi ha un comunisme de manual"

Eva Parera compara la situació que vivim a casa nostra amb les polítiques comunistes i amb el cas de Veneçuela. "S'estan sobrepassant moltes línies vermelles. Hi ha un comunisme de manual. Això és comunisme. Això és Veneçuela", ha defensat, detallant que el seu eslògan 'Barcelona grande otra vez' fa referència a una campanya de Ronald Reagan. L'alcaldable de Valents per Barcelona, situa ERC, Junts, CUP i Bildu en el mateix sac de "partits antisistema". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, proposa "deixar de subvencionar els okupes": "L'administració ha d'estar al costat dels propietaris. La propietat privada és un dret que s'ha de protegir", justifica. "No existeix el dret a cometre un delicte. Explica com estem: hem entregat Catalunya a aquesta gent", ha dit replicant les paraules de la candidata de la CUP, Basha Changuerra, defensant el dret a l'ocupació. La presidenta de Valents veu la promesa de Colau de més eixos verds com "més caos per la ciutat de Barcelona" i es mostra "radicalment en contra" d'aquesta "presa de pèl". Proposa revertir els eixos verds i el model de Superilles, amb un cost de 50 milions d'euros. I també aposta per ajudar econòmicament per evolucionar cap a un model menys contaminant: "Els cotxes que circulen per la ciutat és gent que el necessita. La mobilitat dona vida"