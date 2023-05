El metge del servei de Medecina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, qualifica de contundent i simbòlica la declaració de l'OMS que posa fi a la situació d'emergència i de més urgència per la Covid-19 si bé recorda que la malaltia no ha acabat, ni tampoc la pandèmia: "Ha acabat la fase pitjor". Trilla explica que cada cop les onades de la pandèmia del coronavirus seran més previsibles: "Hem passat d'una molt mala mar a una situació on ens haurem d'acostumar a onadetes".

El Dr. Trilla considera que sempre pot aparèixer una variant més greu del coronavirus SARS-CoV-2, però cada cop és "menys probable": "Es podria donar alguna petita passa endarrere, però no per tornar al 2020".