L'eurodiputat d'En Comú Podem i vicepresident del Grup dels Verds al Parlament Europeu, Ernest Urtasun, creu que el 'Procés' a dia d'avui, està "sobretot" a la taula de diàleg que "existeix" encara que no s’hagi reunit": "És una determinada dinàmica, els indults, el diàleg d'ambdós governs, a Europa s'ha vist com a extremadament positiva". Urtasun creu que el 'Procés' ha fet imaginar futuribles sense tocar de peus a terra: "Hem perdut una mica el món de vista". L'eurodiputat afirma que és inqüestionable que el president Pere Aragonès "toca més de peus a terra" que els seus predecessors.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' | La 2 i Ràdio 4, Urtasun considera que s'estan fent passos en la bona direcció i posa d'exemple la proposta per poder usar el català com a llengua de treball a la Unió Europea: "La petició que el català pugui ser llengua de treball és fruit del diàleg. A poc a poc es donen passes en bona direcció".

Amb relació a la decisió de la JEC de retirar l'escó a Laura Borràs, Urtasun diu que "és un cas de corrupció de manual" i reclama la dimissió de Borràs "per no posar la institució del Parlament en tensió constant".

A l'espera de la contraofensiva ucraïnesa

Urtasun creu que hi ha molts "moviments diplomàtics" com la reunió de la setmana passada entre Xi Jinping i Zelenski per buscar una solució negociada a la guerra a Ucraïna: "Estem a les portes de la contraofensiva ucraïnesa per recuperar territori i veurem si Zelenski està després en condicions per una taula de negociació". L'eurodiputat creu que la presidència europea de Pedro Sánchez li facilitarà jugar un paper per desencallar el conflicte i diu que Espanya està en un nivell de prestigi dins d'Europa com mai: "Pedro Sánchez té un protagonisme que no havia vist mai a Europa, un puntal del procés d'integració europeu, un aliat".