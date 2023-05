8:15

Continuen les afectacions a l'R2 Sud, mentre s'investiga la causa de l'avaria.

Renfe reforça el servei de busos per pal·liar la disminució de freqüències. Els usuaris canvien rutines i modifiquen els trajectes per anar per carretera. Es treballa per solucionar l'avaria, però la causa continua generant debat. Adif manté la hipòtesi del llamp com a responsable de calcinar aquesta instal·lació. La Generalitat, per la seva banda, vol fer una auditoria pròpia, per aclarir-ne les causes.