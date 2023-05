8:25

Educació instal·larà aires condicionats als espais comuns de les escoles.

Educació instal·larà aires condicionats als espais comuns d'un centenar de centres educatius aquest mes de maig. Reconeix que les mesures adoptades fins ara no són suficients per pal·liar la calor a les escoles.

El Sindicat majoritari i les Associacions de Famílies consideren que la mesura arriba i s'implementarà tard. El conseller, Josep González Cambray, reconeix que el què s'ha fet fins ara, com per exemple, posar ventiladors, és insuficient. Actualment, més de 500 centres ja han posat aire, en bona part per iniciativa dels ajuntaments o de les mateixes escoles.