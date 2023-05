La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, demana disculpes als usuaris de Renfe per l'averia a la R2 Sud i nega que la causa sigui una manca d'inversions a Rodalies: "Vull deixar clar que no és per manca d'inversió, estem invertint com mai i partim d'una dècada de manca d'inversió". Sánchez reclama a la Generalitat que signi el contracte programa de Rodalies i rectifica al conseller de Territori, Juli Fernández recordant-li que és ell el titular del servei. La ministra de Transports afirma que la pretensió de la Generalitat de demanar el traspàs integral de Rodalies "no és possible" perquè els trens circulen a tot l'Estat i no només a Catalunya "i la Generalitat ho sap": "No entenem per què es capfica en el traspàs integral i no signa el contracte que diu quines són les condicions per les dues parts".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Sánchez no ha volgut entrar en la polèmica sobre la causa concreta de l'avaria a la R2 Sud i assegura que quan en conegui les explicaran: "Una de les causes podia ser una tempesta, però són hipòtesis, posar el focus aquí no entenc el sentit". De retruc acusa el govern català d'utilitzar-ho per fer-ne campanya i d'incomplir les seves obligacions amb el servei: "La Generalitat no compleix, és el titular del servei des del 2010, ho hauria de saber".

Raquel Sánchez admet que "no està sent fàcil" organitzar el transport alternatiu en autobús a totes les estacions per pal·liar els afectes de l'avaria a Rodalies, però assegura que no escatimaran en recursos: "Estem treballant per poder ampliar el servei d'autobusos, no està sent fàcil, però els propers dies anirem augmentant el servei".