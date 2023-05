L'avaria de l'R2 podria allargar-se fins a tres setmanes

Rodalies torna a ser el protagonista d'una situació de caos, aquesta vegada a Gavà. L'incendi al quadre de senyals de l'estació de Rodalies de Gavà provocat per un llamp, ha suposat alteracions al servei de la línia R2 que podrien allargar-se fins a tres o quatre setmanes.

L'avaria va produir-se dilluns al vespre, i centenars de persones van quedar-se tancades en diversos trens de la línia R2 Sud de Rodalies durant més de dues hores. A més, la incidència també afecta alguns regionals que connecten Tarragona i les terres de l'Ebre amb Barcelona i trens de llarga distància entre Múrcia, el País Valencià i Catalunya.

De moment, l'oferta de trens de la línia R2 es troba a la meitat, amb tres trens per hora i sentit , que s'aturen en totes les estacions. D'altra banda, els trens de les línies R13, R14, R15, R16, R17 , de les regionals de Tarragona i les Terres de l'Ebre, es desvien pel Penedès per arribar a Barcelona.

Les afectacions provocades per l'incendi podrien allargar-se més de tres setmanes , ja que l'avaria és "greu". Així ho ha afirmat el secretari general d'Infraestructures del Ministeri de Transports , Xavier Flores , que ha admès que la millora serà progressiva. L'incendi, que va cremar el quadre de senyals per culpa d'un llamp, és " de les pitjors incidències que pots tenir", segons Flores. "Et deixa a cegues en el control de trens i la seguretat", ha reconegut el secretari.

El Govern reforça el servei

El Departament de Territori ha reforçat el servei d'autobusos entre Vilanova i la Geltrú, Sitges i Barcelona per poder pal·liar la situació i donar alternatives als ciutadans que utilitzen el transport públic de manera regular. Per a la majoria, el transport privat no és una opció a causa del trànsit, així que han de trobar alternatives. Els usuaris es queixen i retreuen que les incidències no són puntuals i cada setmana hi ha algun tipus de problema als trens de Rodalies.

Per la seva banda, el Govern de la Generalitat també carrega contra Renfe i contra el Govern espanyol. El conseller de Territori, Juli Fernández, ha anunciat que es reunirà amb Adif i Renfe per exigir mesures extraordinàries per solucionar la situació. "Fins ara el titular del servei no ha ofert cap alternativa i ho ha hagut de fer la Generalitat", s'ha queixat Fernández.

A més, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha culpat el PSC i la Moncloa de la mala gestió de Renfe. "Quan Renfe no funciona bé, que vol dir pràcticament cada dia, el Govern de l'estat espanyol hauria de sortir a demanar disculpes", ha argumentat Aragonès. El president ha recordat, a més, que ni el Govern ni Renfe ha activat encara cap mecanisme de solució pels ciutadans, sinó que ho ha hagut de fer la Generalitat amb el reforç d'autobusos.