Restablerta la circulació de trens a Rodalies i de llarga distància a Catalunya. Durant tres hores, una avaria en el sistema de telecomunicacions ha obligat a suspendre aquest divendres la circulació de trens a tot Catalunya, excepte els d'Alta Velocitat. A poc a poc es reprendrà la seva activitat durant les pròximes hores, encara que amb alteracions i possibles retards.

“Restablerta la circulació de trens de @rodalies (rodalia de Barcelona i Regionals) i de Llarga Distància amb grans alteracions.



Els tècnics d’ @Adif_es han resolt l’avaria. Alguns trens ja han pogut sortir | @JuditHuerta @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/WLU7UHR8jx“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 9, 2022

Els serveis que es veuen afectats són Rodalies (rodalies de Barcelona i regionals) i trens de llarga distància que circulen per la via convencional a Catalunya. Renfe descarta oferir servei alternatiu per carretera pel volum "inviable" de les persones afectades. Ara per ara, quatre trens de llarga distància que circulen per via convencional.