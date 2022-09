Caos a Rodalies per una avaria informàtica d'Adif

La caiguda del sistema de telecomunicacions del centre de trànsit centralitzat ha deixat sense informació tota la xarxa ferroviària. Adif ha explicat que ha passat de matinada durant el procés d'actualització dels sistemes informàtics que es realitza periòdicament en el que hi han detectat danys en tots els ordinadors que controlen les comunicacions.



Renfe explica que la falta de control i informació de com circulen els trens, és una situació d'inseguretat com l'aturada de la torre de control d'un aeroport Adif ha anunciat una investigació i la ministra de transports ha assegurat que una avaria similar no s'havia produït mai. Però el 2015 una avaria al centre de control de trànsit ferroviari de l'estació de França ja va paralitzar la circulació de totes les línies de rodalies i regionals de Catalunya.

Primera hora caòtica a Sants, l'epicentre de la comunicació ferroviària a Catalunya. Durant 3 hores no ha circulat cap tren de Rodalies ni regional. La circulació s'ha restablert poc després de les 8 hores del matí... però amb retards. Renfe ha recomanat buscar transport alternatiu. Hi ha autobusos que s'han omplert de seguida, com aquest que fa la línia Vic - Barcelona. Ferrocarrils de la Generalitat ha absorbit molts dels passatgers. Al conjunt d'estacions de Martorell, el nombre de viatgers ha augmentat un 63% i a les de Manresa un 49%.