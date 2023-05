8:05

Esquerra encarrila un "marc d'acord" amb Junts i el PSC sobre la proposició de llei de la sequera.

Si no hi ha sorpreses de darrera hora, el Parlament aprovarà demà la proposició de llei sobre la sequera impulsada per Junts i que rectifica el decret del govern. Des d'Esquerra es reconeix que s'està tancant un marc d'acord amb aquesta formació i el PSC. La norma, que s'aprovarà per via exprés, regularà les mesures extraordinàries i urgents per fer front a la sequera. Finalment, s'haurien salvat un dels desacords sobre les sancions als ajuntaments. Tant republicans com socialistes estarien d'acord en aplicar-les un mes després de la convocatòria de les subvencions als consistoris.