L'oposició demana el cap de Vilagrà pel caos de les oposicions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconegut durant la sessió de control del Parlament que les incidències de les oposicions d'estabilització d'interins de dissabte "són inadmissibles" i avança que "hi ha hagut errors que es corregiran". "Assumim responsabilitats", ha indicat.

PSC, Junts i PP han centrat el debat a la Cambra en el descontrol de les oposicions i acusen l'executiu català d'"incompetent" i "insolvent". El president català ha respost que el Govern ha pres mesures per a depurar responsabilitats i "oferir solucions al més aviat possible".

Reunió amb els sindicats

El Govern va cessar aquest dimarts a la directora general de Funció Pública de la Generalitat, Marta Martorell; ha obert un formulari per a recaptar informació dels afectats, i aquest dimecres a la tarda es reunirà amb sindicats en una trobada al qual assistirà la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

En aquest sentit, Assumpta Barbens, secretaria general d'IAC-CATAC, destaca que "qualsevol solució" al caos de les oposicions per a estabilitzar el personal de la Generalitat és "dolenta" i assegura que hi ha "responsabilitat política".

07.15 min Assumpta Barbens: "Tota solució al caos d'oposicions és dolenta"

En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga a Ràdio 4 i La 2, denuncia que no hi havia cap responsable de Funció Pública en les oposicions: "Has d'estar allà per ser el garant del procés". "Era inconcebible que a tot arreu fos un caos absolut", ha afegit sobre el "caos" viscut a Catalunya.