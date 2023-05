Assumpta Barbens: "Tota solució al caos d'oposicions és dolenta"

Assumpta Barbens, secretaria general d'IAC-CATAC, destaca que "qualsevol solució" al caos de les oposicions per a estabilitzar el personal de la Generalitat és "dolenta" i assegura que hi ha "responsabilitat política". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, denuncia que no hi havia responsable de Funció Pública en les oposicions: "Has d'estar allà per ser el garant del procés". "Era inconcebible que a tot arreu fos un caos absolut", ha afegit sobre el "caos" viscut a Catalunya.