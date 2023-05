8:05

1 de maig | CCOO i UGT avisen: o hi ha acord amb la patronal pels salaris o hi haurà més mobilitzacions.

Apujar els sous per fer front a la inflació. En un clima preelectoral, aquesta ha estat la principal reivindicació dels sindicats i els milers de persones que han sortit al carrer en el primer de maig. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen augmentar els salaris per revertir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors. També demanen a les empreses que reparteixin els beneficis i amenacen que, si no s'arriba a un acord amb la patronal abans de l'estiu per apujar els sous, hi haurà una gran mobilització.