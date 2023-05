Els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de l'assassinat d'un jove de 15 anys a Sant Hipòlit de Voltregà. Segons el cos policial, la detenció s'ha produït sense cap acte de violència i l'arrestat es troba en dependències policials.

2 dies de dol oficial

L' Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà ha decretat dos dies de dol oficial per la mort a trets del jove de 15 anys i ha suspès totes les activitats organitzades per l'Ajuntament. "En nom de tot el poble i des del consistori, manifestem el nostre profund dolor i el més sentit condol a la família i les amistats", ha assenyalat l'ajuntament osonenc en un breu comunicat. En paral·lel, el consistori ha convocat tota la població a fer un minut de silenci aquest dimarts 2 de maig a les 19.00 hores a la plaça de la Vila per mostrar el suport i l'escalf a la família de la víctima. "També volem fer notori el nostre agraïment al cos de Mossos d'Esquadra i serveis d'emergències per la seva tasca en un dia tan trist per Sant Hipòlit de Voltregà", conclou el comunicat.