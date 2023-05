00:52

Segons han informat els Mossos d'Esquadra la detenció s'ha dut a terme sense cap acte de violència i l'home ja ha estat traslladat a comissaria. És el resultat d'un important operatiu de recerca desplegat durant tot el matí en el què hi han participat agents del Grup Especial d'Intervencions (GEI), helicòpters, drons per la zona boscosa a tocar de Sant Hipòlit on els investigadors sospitaven que s'havia amagat després del tiroteig.

Els Mossos van rebre l'avís al voltant de les 5 de la matinada per un incident a la via pública on un menor havia resultat greument ferit per arma de foc | INFORMA: Núria Alcalá